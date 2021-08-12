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القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم الأربعاء 11 / 8 /2021، استمرار محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على صدارة القائمة برصيد 19 هدفا بعدما نجح في هز شباك الإسماعيلى في مباراة اليوم.

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى

ويأتى أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا فى المركز الثانى برصيد 15 هدفا، وأشرف بن شرقى نجم الزمالك، الذى حجز المركز الثالث برصيد 13 هدفا، بينما حجز عمر كمال عبد الواحد المركز الرابع برصيد 12 هدفا.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي

محمد شريف الأهلي 19

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 13

عمر كمال المصري البورسعيدي 12

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

احمد سمير طلائع الجيش 11

رامي صبري إنبي 10

مصطفى فتحي سموحة 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

حسام حسن سموحة 9

باسم مرسي مصر المقاصة 9

أحمد علي البنك الأهلي 9

شيمليس بيكيلى مصر المقاصة 9

عمر السعيد الجونة 9

خسر الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الفوز ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري.. سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ويبقي في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة.