شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، هي خدمة إخبارية يقدمها الخليج 365 لقرائه الأعزاء تشمل تلخيصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة التي شهدتها الساحة اليوم.

الأهلي يتعادل مع الإسماعيلي ويفرّط فى قمة الدوري للزمالك

خسر الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الفوز ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري.. سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

ميكيسونى يتخلف عن معسكر سيمبا التنزانى بالمغرب تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

علم ”الخليج 365” أن الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم سيمبا التنزاني تخلف عن السفر مع فريقه إلى المغرب لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد، بسبب إتمام إجراءات انتقال اللاعب للأهلي بدءا من الموسم المقبل، إلا أن إدارة ناديه ترفض الإعلان عن رحيل اللاعب بناء على الاتفاق الذى تم بين إداراتي الأهلي وسيمبا.

الزمالك يجتمع بعمر كمال لاتمام انتقاله فى الموسم الجديد.. والأهلى يطلب الانتظار

يعقد مسؤولو نادى الزمالك جلسة ودية خلال الساعات المقبلة مع عمر كمال عبد الواحد نجم النادى المصري البورسعيدى ، من أجل إنهاء الإتفاق علي انضمام اللاعب لصفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد للدورى، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الجاري وإحرازه 12 هدفا مع الفريق البورسعيدي .

اتحاد الكرة: اللاعب السورى أجنبى فى الدورى المصرى بداية من الموسم المقبل

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه بداية من الموسم المقبل 2021 /2022 سيتم معاملة اللاعب السورى معاملة اللاعب الأجنبى حال تعاقد أى نادٍ معه بالدورى المصرى بمختلف أقسامه.

يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويتواجد فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى 10 لاعبين فى جعبتهم إنذار ثانى وحال حصولهم على إنذار ثالث الليلة سيتأكد غيابهم عن مواجهة الدراويش مع الزمالك المقرر لها السبت المقبل وهم "عماد حمدى وعمر الوحش ومحمد الشامى وفخر الدين بن يوسف ومحمد حسن ومروان الصحراوى وشكرى نجيب وأرى بابل و مصطفى فارس ومحمد بيومى".