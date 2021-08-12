شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكاراتيه: الرئيس السيسى أحدث طفرة خيالية فى الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه أن إطلاق اسم فريال اشرف على محور التجمع امر لم يحدث من قبل فى التاريخ الرياضى المصرى ، وسينقل الرياضة المصرية إلى طفرة خيالية.

وأضاف الدهراوى أن اهتمام الرئيس السيسى بالرياضة والرياضيين ليس بجديد على سيادة الرئيس بل ان مل تتويج ببطولة نجد الرئيس يستقبل الابطال و يمنحهم وسام الجمهورية.

وقال رئيس الاتحاد انه لم يحدث فى تاريخ الرياضة ان يقوم الرئيس بالاتصال تلفونيا بأحد الأبطال تليفونيا، مثلما حدث مع فريال بل ان ما يفعله معهم سيجعل كل فرد يلتفت إلى الرياضة فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.