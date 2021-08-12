شكرا لقرائتكم خبر عن الجامايكى "نانا" يعود لتدريبات الاتحاد السكندرى بعد انقطاع 40 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الجامايكي داميون لوي "نانا" لتدريبات الاتحاد السكندري، اليوم، الأربعاء، بعد فترة انقطاع طويلة عن الفريق دامت أكثر من 40 يوما عقب مشاركته مع منتخب بلاده في معسكر أقيم مطلع شهر يونيو الماضى وتخلف بعدها عن العودة لزعيم الثغر.

وعاد الجامايكي داميون لوي نانا، لاعب الاتحاد السكندري، لمصر خلال الأيام الماضية بعد المشاركة مع منتخب بلاده في الأجندة الدولية التي أقيمت مطلع الشهر الجاري.

وتأخر وصول نانا عن موعده لقرابة أسبوعين ما أثار الذعر في صفوف الاتحاد، وحتى الآن لم يعد مواطنه روماريو ويلياميز لصفوف الفريق، الأمر الذي استدعى النادي السكندري بتوقيع غرامة تأخير على الثنائى، ومعهما الأوغندي إيمانويل أكوي.

وأرسل مسئولو الاتحاد السكندري خطابا لاتحاد الكرة المصري يفيد بتأخر وصول لاعبيه الأفارقة الثلاثة الأوغندي أكوى والجامايكى دايمون لوى ومواطنه روماريو؛ للحفاظ على حقوق النادى.

وتم إرسال خطابات للاتحادات الخاص باللاعبين، وكذلك على العناوين الخاصة بكل لاعب، وأن النادي سيوقّع عقوبات مالية وقدرها ألف دولار عن كل يوم تأخير.

ومن المعروف أن اللاعبين عقودهم تنتهي بنهاية الموسم، وكان مسئولو الاتحاد السكندري قد أخطروا اللاعبين بتمديد عقودهم لموسم آخر.

وسافر اللاعبون للانضمام لمنتخبات بلادهم، ولم يعودوا إلى الإسكندرية، وتم الغياب عن مباراة المقاصة الماضية، ويعتبر الثلاثي من الأعمدة الأساسية للفريق التي يعتمد عليها حسام حسن فى تشكيل المباريات.