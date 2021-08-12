شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 11/ 8/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء الموافق 8/ 11/ 2021 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، أشرف بن شرقي يغيب عن مواجهة الإسماعيلي بسبب الإيقاف، وبيراميدز يوافق على استضافة ملعبه مباراتي الزمالك أمام دجلة والإنتاج.

الزمالك فى معسكر مغلق 24 ساعة قبل مواجهة الإسماعيلى

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، السفر إلى الإسماعيلية يوم الجمعة المقبل للدخول فى معسكر مغلق قبل مواجهة الإسماعيلى بـ 24 ساعة.

بيراميدز يوافق على استضافة ملعبه مباراتي الزمالك أمام دجلة والإنتاج

وافق نادى بيراميدز على طلب نادي الزمالك باستضافة مباراتيه أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي في الجولتين 31 و33 من الدوري الممتاز والمحدد لها يومي 17 و23 أو 24 من شهر أغسطس الجاري، لتقاما على ملعب النادي بالدفاع الجوي.

بيراميدز يرفض الحصول على مقابل نظير تأجير ملعبه للزمالك مباراتين فى الدورى

رفض مسئولو نادى بيراميدز الحصول على مقابل مادى نظير تأجير ملعبه "الدفاع الجوى" للزمالك لإقامة عليه مباراتى الفريق الأبيض أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي في الجولتين 31 و33 من الدوري الممتاز والمحدد لها يومي 17 و23 أو 24 من شهر أغسطس الجارى.

ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة جاهز لاستضافة تدريبات الزمالك غدًا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة من مساء غد الخميس على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل بالإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

الزمالك يجتمع بعمر كمال لاتمام انتقاله فى الموسم الجديد.. والأهلى يطلب الانتظار

يعقد مسؤولو نادى الزمالك جلسة ودية خلال الساعات المقبلة مع عمر كمال عبد الواحد نجم النادى المصري البورسعيدى ، من أجل إنهاء الإتفاق علي انضمام اللاعب لصفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد للدورى، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الجاري وإحرازه 12 هدفا مع الفريق البورسعيدي .

أشرف بن شرقي يغيب عن مواجهة الإسماعيلي بسبب الإيقاف