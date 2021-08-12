شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلي يحافظ على التقدم بهدف أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الاهلي والإسماعيلي المقامة حالياً بإستاد الإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري والنتيجة هي تقدم الأهلي بهدف نظيف، سجله محمد شريف قبل أن يخرج للإصابة.

بداية هادئة من جانب الفريقين قبل أن تأتي أول فرصة في المباراة للأهلي عن طريق أكرم توفيق الذي سدد كرة قوية لكنها جاءت خارج الشباك الأسماعيلاوية في الدقيقة الرابعة.

بعدها أنحصر اللعب وسط الملعب ، مع نشاط هجومي تدريجي من جانب الإسماعيلي.

مرة أخرى ينشط أداء الأهلي ويباغت الأسماعيلي أكثر من مرة ومن هجمة مرتدة سريعة لعب على معلول كرة طولية وصلت إلى محمد مجدي أفشة الذي أرسل كرة رائعة من ناحية اليمين للمتألق محمد شريف الذي سجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 22.

ونال محمود دونجا لاعب الأسماعيلي بطاقة صفراء للخشونة مع أكرم توفيق .

وأنحصر اللعب وسط الملعب عدة دقائق قبل أن يتعرض محمد شريف لأصابة في العضلة الضامة ويُغادر أرض الملعب ويشارك والتر بواليا بدلاً منه ، كما خرج محمد صادق لاعب الأسماعيلي للأصابة ويشارك أحمد مدبولي بدلاً منه.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حاول الفريقين التسجيل لكن الحنفي يطلق صافرته مُعلناً نهاية الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

ويخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوى ، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم أيمن اشرف، علي معلول ، عمرو السولية ، أليو ديانج ، أفشة ، ،جونيور أجايى ،حسين الشحات ومحمد شريف.

فيما يلعب الإسماعيلي مكوّن من : محمد فوزى ، محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى ، محمد حسن – محمود دونجا - أحمد مصطفى _ محمد صادق – فخر الدين بن يوسف و شكرى نجيب

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفاً.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الأسماعيلي والأهلي وهدد الاخير مرمى الأسماعيلي قبل أن ينشط لاعبو الأسماعيلي بشكل واضح.

وتعرض أحمد مدبولي لاعب الأسماعيلي للعرقلة في منطقة جزاء الاهلي وطالب لاعبو الأسماعيلي إحتساب ضربة جزاء ضد على معلول الذي تسبب في عرقلة مدبولي وبعد الرجوع إلى تقنية الفار قرر الحنفي عدم احتساب ضربة جزاء للأسماعيلي وأن الكرة خطأ لصالح ديانج من بداية اللعبة.



















































































































































































