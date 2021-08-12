شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع الإسماعيلي ويفرّط فى قمة الدوري للزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الفوز ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري.. سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ويبقي في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة.

بداية هادئة من جانب الفريقين قبل أن تأتي أول فرصة في المباراة للأهلي عن طريق أكرم توفيق الذي سدد كرة قوية لكنها جاءت خارج الشباك الإسماعيلاوية في الدقيقة الرابعة، بعدها انحصر اللعب وسط الملعب، مع نشاط هجومي تدريجي من جانب الإسماعيلي.

مرة أخرى ينشط أداء الأهلي ويباغت الإسماعيلي أكثر من مرة، ومن هجمة مرتدة سريعة لعب على معلول كرة طولية وصلت إلى محمد مجدي أفشة الذي أرسل كرة رائعة من ناحية اليمين للمتألق محمد شريف الذي سجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 22.

ونال محمود دونجا لاعب الإسماعيلي بطاقة صفراء للخشونة مع أكرم توفيق. وانحصر اللعب وسط الملعب عدة دقائق قبل أن يتعرض محمد شريف لإصابة في العضلة الضامة ويُغادر أرض الملعب ويشارك والتر بواليا بدلاً منه، كما خرج محمد صادق لاعب الإسماعيلي للإصابة ويشارك أحمد مدبولي بدلاً منه.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حاول الفريقان التسجيل لكن الحكم محمد الحنفي أطلق صافرته مُعلناً نهاية الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم أيمن اشرف، علي معلول، عمرو السولية، أليو ديانج، أفشة، جونيور أجاي، حسين الشحات ومحمد شريف.

فيما لعب الإسماعيلي مكوّن من: محمد فوزى، محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى، محمد حسن – محمود دونجا - أحمد مصطفى - محمد صادق – فخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الإسماعيلي، كما ضغط الأهلي لكن الأخير كان بطيئا في نقل الهجمة.

وتعرض أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي للعرقلة في منطقة جزاء الأهلي، وطالب لاعبو الإسماعيلي باحتساب ضربة جزاء ضد على معلول الذي تسبب في عرقلة مدبولي وبعد الرجوع إلى تقنية الفار قرر الحنفي عدم احتساب ضربة جزاء للإسماعيلي وأن الكرة خطأ لصالح ديانج من بداية اللعبة.

وشارك حمدي فتحي بدلاً من أجاي في الدقيقة 62، وبمرور الوقت نشط أداء الإسماعيلي بشكل واضح، ونجح فخر الدين بن يوسف في تسجيل هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 65 من عرضية جيدة من أحمد مدبولي.

وشارك صلاح محسن وطاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات وديانج، وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل هدف ثان للأهلي.

الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت إثارة وندية واضحة من الفريقين، فالأهلي هاجم وضغط لكن عن طريق كرات طولية عشوائية لم ينجح بواليا وصلاح محسن في الاستفادة منها، فيما شكّلت الهجمات المرتدة للإسماعيلي خطورة واضحة على مرمى محمد الشناوي.

وأهدر صلاح محسن وطاهر عدة فرص للتسجيل ونال طاهر محمد طاهر بطاقة صفراء للخشونة، بعدها انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.



















































































































