شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل مروان الشوربجى وهانيا الحمامى ويوسف إبراهيم لنصف نهائى بطولة مانشستر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، هانيا الحمامى، مروان الشوربجى، ويوسف إبراهيم، إلى الدور نصف النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 9 إلى 13 أغسطس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار، وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة لعدد من أبطال اللعبة.

وجاءت نتائج مباريات المصريين في الدور ربع النهائي كالتالي:

- فوز مروان الشوربجي على القكرى هبد الله التميمي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 8-11, 9-11, 11-1, 11-7, 12-10.

- فوز هانيا الحمامي على منافستها تيني جليس بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4, 11-4, 11-1.

- وودع عمر مسعد البطولة عقب خسارته في ربع النهائي أمام البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 11-6.

- فوز يوسف إبراهيم على منافسه محمد أبو الغار بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 11-5, 11-3 .

- هزيمة مازن هشام أمام منافسه جويل مكين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 12-10, 7-11, 11-6, 12-10.