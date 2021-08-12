شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم والـ"VAR" يحرمان الإسماعيلى من ركلة جزاء صحيحة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغاضى الحكم محمد الحنفى عن ركلة جزاء للاسماعيلى امام الاهلى في الدقيقة 55 من اللقاء الذى يجمع بينهما الان بإستاد الإسكندرية جاء قرار الحنفى باستمرار اللعب ليتدخل الـ"VAR" بشكل مخالف للبرتوكول حيث ان الحكم لم يتخذ قرار لكنه اطلاق صافرة متقطعة غريبة جدا وطلب انتظار قراركابينه الـ" VAR" التى تدخلت بشكل خاطئ وتم استداعاء الحنفى الى شاشة المراجعة ليعود ويحتسب مخالفة وهمية على الاسماعيلى في منتصف ملعب الدروايش بعد أن تم تمرير الكرة عده مرات قبل ان تصل الى منطقة جزاء الأحمر ويرتكب التونسى على معلول مخالفة مع احمد مدبولى تستوجب ركلة جزاء طبقا للقانون.

جاء تدخل محمود عاشور حكم الـ" VAR" بشكل خاطئ ومخالف للبرتوكول وكان يجب أن يكون هناك التشييك الصامت من الفار، كما أن الحكم استأنف اللعب بشكل خاطئ بمخالفة على الإسماعيلي وهذا طبقا لقانون خطأ لأنه لم يحتسب ركلة الجزاء من الأساس وكان يجب أن يستأنف بركلة مرمى أو حسب ما انتهت اللعبة عندها (لو كانت الكرة داخل الملعب يستأنف بإسقاط طبقا للقانون).

يذكر أن طاقم حكام المباراة يضم محمد الحنفي حكم للساحة - المساعد الاول - سامى هلهل .. المساعد الثانى - شريف عبد الله .. الحكم رابع- هشام الفلال. ثنائى الفار الـ" VAR " محمود عاشور - محمود وفا.