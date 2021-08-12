شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما بجوار شيكابالا لتعويض غياب بن شرقى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، طريقة مواجهة الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، بعدما تأكد غياب المغربى أشرف بن شرقى عن اللقاء بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة الاتحاد السكندرى أمس.

ويعد الاتجاه الأقرب أمام كارتيرون لتعويض غياب بن شرقى هى الدفع بمحمود شيكابالا فى مركز أشرف بن شرقى، وبجواره يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، على أن يتواجد إسلام جابر على مقاعد البدلاء ويكون ورقة رابحة خلال سير اللقاء.

وحصل أشرف بن شرقي علي الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد السكندري أمس والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1 ، ومن المقرر ان يعود اللاعب للمشاركة مع الزمالك بداية من مباراة وادي دجلة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة من مساء غد الخميس على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الإسماعيلي.

وخاض الزمالك تدريباته مؤخرا في ملعب نادي الترسانة، قبل الدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية، في حين أن ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة كان يشهد عدة إصلاحات وتغيير أرضية الملعب، وأصبح الملعب جاهزا لعودة الفريق لخوض التدريبات عليه بعد الانتهاء من عمليات إصلاحه.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز غالى وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس.

تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83.