شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يعلن قائمة أسوان لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد بيبو المدير الفني لفريق أسوان، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة البنك الأهلى غدا الخميس في إطار منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام والتي يستضيفها ملعب بتروسبورت.

وجاءت قائمة أسوان كالتالى: الجبلاوي، احمد سالم صافي، احمد صبحي، محمد خليفة، محمد جابر، محمود شبانة، فادي طلعت، عبدالعزيز موسي، احمد عبدالظاهر، عمرو الحلواني، اشرف مجدي، احمد الالفي، السيد فريد، الحسيني سمير، محمد العشري، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، احمد خالد، محمد اسامة، ايجبتور، احمد صغيري، سولمون منساة، عمر رضوان، عمرو ناصر، حمزة مجدي.

ويعتبر الجهاز الفني لأسوان مباراة البنك الأهلي تعادل 6 نقاط وليس 3 نقاط فقط، باعتبار البنك الأهلي هو المنافس المباشر لأسوان على فرصة البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت اسوان مع البنك الأهلي، قد انتهت بفوز الاخير بهدفين نظيفين، ويتبقى لأسوان خمس مواجهات مثيرة بالدوري أمام فرق: البنك الأهلي، المقاولون، بيراميدز، سموحة والأهلي.

وراهن أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني لفريق أسوان، على الروح القتالية للاعبين من أجل الحفاظ على فرصة البقاء في الدوري العام، وقال بيبو فى تصريحات صحفية، "سنقاتل حتى النهاية، أمامنا 5 مباريات فاصلة، والفريق يحتاج لجهود جميع اللاعبين فى ظل ضغط وتلاحم المباريات".