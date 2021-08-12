شكرا لقرائتكم خبر عن التشخيص المبدئى لإصابة محمد شريف إجهاد فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، وهو ما تسبب في خروجه من مباراة فريقه ضد الإسماعيلي

ومن المقرر أن يجري شريف أشعة غدا لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب، لاسيما أن الفحوصات الطبية جاءت مطمئنة.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما مساء الأربعاء على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وايمن اشرف وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة في الوس وجونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من؛ علي لطفي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وحمدي فتحي وكهربا وصلاح محسن والتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

و أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه استعدادا لمواجهة الأهلى بعد قليل بالأسبوع الــ29 من عمر الدورى الممتاز.

ويتكون تشكيل الإسماعيلي من محمد فوزى في حراسة المرمى ومحمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى في الدفاع ومحمد حسن – محمود دونجا وأحمد مصطفى في الوسط محمد صادق – فخر الدين بن يوسف - شكرى نجيب في الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: محمد صبحى -مصطفى فارس – عماد حمدى – عبد الله جمعة – الشامى – عمر الوحش – محمد بيومى – مدبولى – شيلونجو.

ويدخل الأهلي مباراة الإسماعيلي وفي رصيده 64 نقطة جمعها على مدار 28 جولة بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».

وتعادل في7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر في 10 مباريات.







