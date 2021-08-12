شكرا لقرائتكم خبر عن الحماس يسيطر على المران الأخير للمصرى استعدادا لبيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاص فريق المصري البورسعيدي المران الأخير للفريق الأول للكرة، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته أمام نظيره بيراميدز والمقرر اقامتها في التاسعة مساء غدا الخميس على ستاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

وشهد المران الختامي حماس كبير من اللاعبين بعد تحقيق حلم التأهل للكونفدرالية الأفريقية حيث يحنل الفريق البورسعيدي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري علما بأن الأمس كان الموعد الأخير لارسال اسماء الأندية المشاركة ببطولتي أفريقيا دوري الأبطال والكونفدرالية.

يدخل بيراميدز اللقاء بقيادة اليونانى «تاكيس جونياس» وفى رصيده ٤٣ نقطة فى المركز الرابع بينما يمتلك المصرى بقيادة على ماهر ٤٦ نقطة فى المركز الثالث .. وضمن الفريقان المشاركة فى الكونفدرالية الموسم المقبل وهو الامر الذى قد يقل من حماس وسخونة المباراة.

واختتم بيراميدز تدريباته اليوم وحرص جونياس على تجريب اكثر من طريقة لاعب للاستقرار على الطريقة التى سيخوض بها المباراة فى ظل الغيابات التى ضربت الفريق حيث سيفتقد لجهود كل من عمر جابر وشريف اكرامى للايقاف ومحمود وادى وعبد الله بكرى ورمضان صبحى للاصابة.

فى المقابل قام على ماهر المدير الفني للمصري، بمشاهدة عدة مباريات لبيراميدز للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق كما اعطى تعليمات خاصة لمهاجمى المصرى باستغلال كافة الفرص التى تتاح لهم امام المرمى.