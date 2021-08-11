عودة جائزة الجمهور المثالي

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ووقالت لجنة المسؤولية الاجتماعية إن الجائزة تأتي في سياق اهتمام الاتحاد واللجنة بالجمهور الرياضي في المملكة، وخاصة أن كرة القدم تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، وتنافس شريف بين الجماهير لمساندة ودعم المنتخب والأندية بشكل ملحوظ.
وأوضح رئيس لجنة المسؤولية نزيه النصر، أن هناك معايير تستند إليها الجائزة، من بينها نسبة الحضور الجماهيري لكل فريق في مجمل مبارياته بالدوري، عدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي، فاعلية التشجيع، تنظيم مجالس الجمهور والمبادرات المبتكرة والمنفذة عبر أو مع الجمهور.
وسيتم تسليم الجائزة لأفضل 3 جماهير مع نهاية منافسات الموسم.
يذكر أن وزارة الرياضة رفعت الطاقة الاستيعابية في المدرجات إلى 60% بدلا من 40%.
نسب توزيع الجائزة
- 40 % للحضور الجماهيري
- 25 % انضباط الجمهور
- 15 % فاعلية التشجيع
- 15 % المبادرات المبتكرة
- 5 % تنظيم مجالس الجمهور
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