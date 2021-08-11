عودة جائزة الجمهور المثالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا في لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، جائزة الجمهور المثالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي، بعد أن تغيبت في الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الذي تسبب في تغييب الجماهير عن الملاعب.

ووقالت لجنة المسؤولية الاجتماعية إن الجائزة تأتي في سياق اهتمام الاتحاد واللجنة بالجمهور الرياضي في المملكة، وخاصة أن كرة القدم تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، وتنافس شريف بين الجماهير لمساندة ودعم المنتخب والأندية بشكل ملحوظ.

وأوضح رئيس لجنة المسؤولية نزيه النصر، أن هناك معايير تستند إليها الجائزة، من بينها نسبة الحضور الجماهيري لكل فريق في مجمل مبارياته بالدوري، عدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي، فاعلية التشجيع، تنظيم مجالس الجمهور والمبادرات المبتكرة والمنفذة عبر أو مع الجمهور.

وسيتم تسليم الجائزة لأفضل 3 جماهير مع نهاية منافسات الموسم.

يذكر أن وزارة الرياضة رفعت الطاقة الاستيعابية في المدرجات إلى 60% بدلا من 40%.

نسب توزيع الجائزة

