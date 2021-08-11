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عودة جائزة الجمهور المثالي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعاد الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا في لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، جائزة الجمهور المثالي في دوري كأس الأمير للمحترفين للموسم الحالي، بعد أن تغيبت في الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس الذي تسبب في تغييب الجماهير عن الملاعب.

ووقالت لجنة المسؤولية الاجتماعية إن الجائزة تأتي في سياق اهتمام الاتحاد واللجنة بالجمهور الرياضي في المملكة، وخاصة أن كرة القدم تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، وتنافس شريف بين الجماهير لمساندة ودعم المنتخب والأندية بشكل ملحوظ.

وأوضح رئيس لجنة المسؤولية نزيه النصر، أن هناك معايير تستند إليها الجائزة، من بينها نسبة الحضور الجماهيري لكل فريق في مجمل مبارياته بالدوري، عدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي، فاعلية التشجيع، تنظيم مجالس الجمهور والمبادرات المبتكرة والمنفذة عبر أو مع الجمهور.

وسيتم تسليم الجائزة لأفضل 3 جماهير مع نهاية منافسات الموسم.

يذكر أن وزارة رفعت الطاقة الاستيعابية في المدرجات إلى 60% بدلا من 40%.

نسب توزيع الجائزة


  • 40 % للحضور الجماهيري
  • 25 % انضباط الجمهور
  • 15 % فاعلية التشجيع
  • 15 % المبادرات المبتكرة
  • 5 % تنظيم مجالس الجمهور

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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