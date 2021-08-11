بطولة السعودية: الفيحاء يصعق الاتحاد في المرحلة الافتتاحية

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الرياض: قدّم الفيحاء الوافد حديثاً إلى الدرجة الاولى السعودية لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ضيفه الاتحاد 1-صفر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في افتتاح منافسات المرحلة الأولى الأربعاء.

ويدين الفيحاء بالفوز للاعبه اليوناني باناغيوتيس تاختيدس الذي قص شريط أهداف الدوري في الدقيقة (35).

وافتقد الاتحاد، ثالث الدوري في الموسم الماضي، لجهود نجمه الجديد البرازيلي إيغور كورنادو لعدم استخراج شهادة الكفاءة المالية.



ورغم الأفضلية التي بدأ بها الفيحاء الشوط الأوّل، إلا أن الاتحاد كان قريباً من التسجيل عندما تهيأت كرة أمام غاري رودريغيس من الرأس الأخضر وصوبها قوية بمحاذاة القائم (7).

ومن هجمة منسقة نجح الفيحاء في أخذ الأسبقية عندما استقبل اليوناني تاختيدس كرة على مشارف منطقة الجزاء أرسلها قوية على يمين الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي (35).

ولاحت فرصة أخرى للفيحاء لكن الحارس غروهي كرة مواطنه رامون لوبيز ببراعة (44).

وفي الشوط الثاني ومن هجمة مرتدة كاد الفيحاء أن يعزز تقدمه بهدف ثان، لكن غروهي تصدى لكرة سلطان مندس بقبضته (53)، ليعود الحارس البرازيلي وينقذ مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة الغاني صامويل أوسو وحولها لركنية (57).

ردّ الاتحاد بكرة عبدالعزيز البيشي تصدى لها الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش ببراعة (59)، وبعد دقيقتين احتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد لكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (62)، قبل أن يهدر فهد المولد فرصة ثمينة لمعادلة النتيجة عندما تلقى كرة عرضية ولعبها سهلة في أحضان الحارس ستويكوفيتش (72)، لينتهي اللقاء بمفاجأة مدوية بفوز الفيحاء.