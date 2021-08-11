الدوري الأميركي للمحترفين: وستبروك بعد التعاقد مع ليكرز "حلم أصبح حقيقة"

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لوس أنجليس: وصف الوافد الجديد إلى صفوف لوس أنجليس ليكرز صانع الألعاب راسل وستبروك انتقاله إلى فريقه الجديد بـ "حلم أصبح حقيقة"، وذلك خلال الحفل الرسمي لتقديمه أمام وسائل الإعلام مساء الثلاثاء.

قال وستبروك، المولود في ضواحي لوس أنجليس والمنتقل من واشنطن ويزاردز، مع الكثير من التأثر وهو يقف فخوراً أمام عدسات التصوير بقميصه الجديد "الأمر غير حقيقي، اعتقد أنني ما زلت لم أستدرك ما حصل... آتي من لوس أنجليس حيث ترعرعت بالقرب من هنا، كنت أشاهد مسيرات ليكرز عندما كان يتوج بطلاً. هي حياة أحد مشجعي ليكرز!".

وانتقل وستبروك، البالغ 32 عاماً، إلى ليكرز بعدما تمت مبادلته بثلاثة لاعبين هم كايل كوزما ومونتريزل هاريل وكنتافيوس كالدويل بوب، بالاضافة إلى الاختيار الـ22 في الـ"درافت" المخصص لانتداب اللاعبين من الجامعات والأجانب الخميس، فيما تخلى ويزاردز لليكرز عن اختياره في الدور الثاني للـ "درافت" في عامي 2024 و2028.

ولعب وستبروك 11 موسماً متتالياً مع أوكلاهوما سيتي ثاندر من 2008 الى 2019، قبل الانتقال إلى صفوف هيوستن روكتس موسم 2019 2020 ومنه إلى ويزاردز في كانون الأول/ديسمبر وساهم في بلوغه الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 2018.

وسيشكّل وستبروك إلى جانب نجمي ليكرز ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس قوة ضاربة في سعيه للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في مسيرته.

وتابع وستبروك "هدفي هو أن أتأقلم مع الفريق وأن أجعله أفضل. ستكون هناك لحظات جيدة وأخرى سلبية هذا الموسم، وهذا أمر طبيعي. ولكن سنجد أفضل طريقة للعب معاً والفوز باللقب".

وبلغ معدل وستبروك 22,2 نقطة و11,5 متابعة و11,7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة مع ويزاردز الموسم الماضي.

اللاعب المتفجّر

وبنى وستبروك، بعد 14 عاماً في الدوري، سمعة اللاعب المتفجر القادر على خرق دفاعات المنافس بمفرده وتحقيق الـ "تريبل دابل"، غير أن الألسن البغيضة تشير بأصابع الاتهام إلى عدم قدرته على اللعب الجماعي وخياراته الخاطئة.

ضمن هذا السياق، طمأن النجم الجديد لليكرز عشاق النادي قائلاً "عملي هو أن أجد طريقة لتسهيل حياة ليبرون جيمس، من دون أن استحوذ على الكرة. في كرة السلة، هناك العديد من الاساليب للتأثير خلال المباراة من دون الحصول على الكرة".

من ناحيته، قال مدرب ليكرز فرانك فوغل "أعتقد، انه عندما يكون في الفريق 3 لاعبين كبار، فان مفهوم التضحية يصبح اساسياً ونحن جميعا على الموجة نفسها".

واختير وستبروك المتوج مع منتخب بلاده بالذهب الأولمبي في لندن 2012، أفضل لاعب في الدوري عام 2017 بألوان أوكلاهوما، وخاض مباراة كل النجوم تسع مرات.

وكان وستبروك دخل تاريخ دوري المحترفين من بابه الواسع في أيار/مايو الماضي بتحقيقه الـ"تريبل دابل" للمرة الـ128 في مسيرته، محطماً الرقم القياسي السابق بحوزة الاسطورة أوسكار روبرتسون والذي بقي صامداً 47 عاماً، قبل أن يرفع غلته إلى 184 "تريبل دابل" بنهاية الموسم.