نجوم كرة القدم يناشدون جمع التبرعات لمواجهة الأزمة الصحية في الجزائر

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باريس: ناشد نجوم كرة القدم مستخدمي الانترنت تقديم تبرعات لمساعدة المستشفيات الجزائرية التي تواجه صعوبات كبيرة في مواجهة الموجة الجديدة من جائحة "كوفيد-19" التي تطال البلاد.

وطالب العديد من لاعبي منتخب الجزائر والعالميين أمثال مهاجم مونبلييه الفرنسي آندي ديلور وقائد المنتخب الوطني رياض محرز (مانشستر سيتي الانكليزي) واسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) وياسين ابراهيمي (الريان القطري) بمد يد المساعدة للقطاع الصحي في مقطع فيديو نُشر الثلاثاء، ظهر خلاله أيضاً لاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي، الفرنسي بول بوغبا ومواطنه فرانك ريبيري والمهاجم السابق العاجي ديدييه دروغبا ولاعب تشلسي الانكليزي ريكي جيمس.

وتوجه هؤلاء النجوم إلى مستخدمي الانترنت للتبرع لجمعية "بذور الخير" التي ترأسها نادية فقير عقيلة المهاجم الفرنسي-الجزائري نبيل فقير (ريال بيتيس الاسباني) من أجل توفير أجهزة التنفس الاصطناعي وأسطوانات الأكسجين للمستشفيات الجزائرية، في حين أن قرابة 14 ألف مريض يتلقون العلاج بواسطة هذه الاجهزة، بحسب الأرقام التي قدمتها الجمعية.



وسجلت الجزائر منذ بداية الوباء أكثر من 183 ألف حالة إصابة بـ "كوفيد-19" و4600 حالة وفاة، بحسب السلطات الصحية المحلية.

ويزداد الوضع سوءاً في الجزائر بعدما اجتاحت الحرائق شمال البلاد وأودت بحياة 65 شخصاً على الأقل منذ مساء الاثنين.

وتم تحديد هدف جمع 975000 ألف يورو، من أجل التمكن من توفير 1500 اسطوانة أكسجين لأكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان.

وتأتي خطوة نجوم الكرة المستديرة بعد قرار أنصار نادي مولودية الجزائر، عميد أندية كرة القدم الجزائرية (تأسس العام 1921)، التخلي عن الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الفريق والتبرع بالمال المخصص لذلك من أجل توفير اسطوانات الأكسجين لمرضى "كوفيد-19".