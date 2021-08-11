شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الدورى الثلاث غدًا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء اطقم حكام مباريات الدورى، التى ستقام غدًا الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثلاثون من عمر المسابقة، حيث سيستضيف المقاولون العرب نظيره الجونة، ويحل أسوان ضيفًا على البنك الأهلى، كما يصطدم بيراميدز مع المصرى البورسعيدى.

وجاء طاقم حكام مباراة البنك الأهلى وأسوان على ملعب بتروسبورت.. إبراهيم نور الدين حكم ساحة، وأحمد حسام طه ومحمود أبو الرجاء مساعدان.

كما يتولى وليد عبد الرازق إدارة مباراة المقاولون العرب والجونة على ستاد المقاولون، ويعاونه كلاً من خالد السيد ومحمد عزوز.

فيما يتولى عبد العزيز السيد إدارة مباراة بيراميدز والمصرى البورسعيدى على استاد الإسكندرية، ويعاونه أحمد توفيق ومحمد العزازى.