شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف سبب خروج كهربا من قائمة مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمود كهربا لاعب الفريق خرج من قائمة مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز التي يستضيفها استاد الإسكندرية.

أضاف أن كهربا شعر بإعياء وبعض الآلام في الجسم، ومن ثم فضل الجهاز الفني خروجه من قائمة مباراة الإسماعيلي، لمنحه مزيدًا من الراحة، على أن يخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان عليه.

ويدخل الأهلي مباراة الإسماعيلي وفي رصيده 64 نقطة، جمعها على مدار 28 جولة بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر في 10 مباريات.