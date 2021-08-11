عبد الحفيظ يكشف سبب خروج كهربا من قائمة مباراة الإسماعيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف سبب خروج كهربا من قائمة مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمود كهربا لاعب الفريق خرج من قائمة مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز التي يستضيفها استاد الإسكندرية.
أضاف أن كهربا شعر بإعياء وبعض الآلام في الجسم، ومن ثم فضل الجهاز الفني خروجه من قائمة مباراة الإسماعيلي، لمنحه مزيدًا من الراحة، على أن يخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان عليه.
ويدخل الأهلي مباراة الإسماعيلي وفي رصيده 64 نقطة، جمعها على مدار 28 جولة بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».
وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.
فيما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر في 10 مباريات.