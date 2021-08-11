محمد شريف يُغادر لقاء الأهلي والإسماعيلي بسبب "الخلفية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

غادر لاعب النادي الأهلي، محمد شريف، مباراة الأهلي ونظيره الإسماعيلي المُقامة اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري.

واشتكى مهاجم الأهلي محمد شريف من آلام في العضلة الخلفية ليُقرر المدير الفني لفريقه، بيتسو موسيماني، الدفع بوالتر بواليا بدلاً منه في الدقيقة 39.

وكان محمد شريف قد سجل هدف الأهلي في المباراة حتى قبل خروجه، بعدما وصلته تمريرة رائعة من زميله محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 22.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره إنبي، مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 أغسطس ضمن منافسات الجولة 30.