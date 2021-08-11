شريف يتجاوز أبو تريكة وأزارو ويعادل رقم بلال التاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

استطاع محمد شريف أن يسجل الهدف رقم 19 خلال مشواره في بطولة الدوري موسم 2020-2021 بعدما تقدم لفريقه أمام الإسماعيلي في المباراة التي تقام ضمن الجولة الـ29 من عمر المسابقة على ستاد الأسكندرية.

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعدما لعب علي معلول كرة طويلة رائعة من الخلف للأمام استقبلها أفشة بشكل رائع بتمرير عرضية في اتجاه مهاجم الفريق الذي لم يقصر باسكان الكرة في الشباك الخالية من الحارس.

ووصل محمد شريف لهدفه الـ19 وهو ما يضمن له تجاوز محمد أبو تريكة الذي كان هدف الدوري موسم 2005-2006، برصيد 18 هدفًا إضافة إلى وليد أزارو الذي سجل نفس العدد من الأهداف في موسم 2017-2018.

وعادل محمد شريف رقم أحمد بلال الذي سجل 19 هدفًا وحصل على لقب هداف الدوري موسم 2002-2003.

لكن على مستوى هداف الأهلي خلال دوري واحد، يتقبى أمام محمد شريف طه إسماعيل الذي سجل 20 هدف للأهلي في دوري موسم 1962-1963.

وهناك الرقم الأكبر في تاريخ الأهلي لصالح محمود الخطيب الذي أحرز 23 هدفًا موسم 1974-1975.