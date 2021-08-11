"لارتفاع درجة حرارته".. مصدر لمصراوي: استبعاد كهربا من تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، سبب خروج محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق، من التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الأهلي بنظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع 29 من دوري we المصري.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن كهربا كان متواجداً في التشكيل الأساسي للأهلي أمام الإسماعيلي.

وأشار إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قرر في اللحظات الأخيرة خروج كهربا من التشكيل الأساسي، والدفع بجونيور أجايي، بسبب ارتفاع في درجة حرارة كهربا.

وشدد المصدر، أن مصطفى شوبير دخل قائمة اللقاء ضمن البدلاء، وتم استبعاد كهربا من قائمة اللقاء ليغادر إلى فندق الإقامة.