مباشر.. الأهلي 1-1 الإسماعيلي.. المباراة تشتعل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والإسماعيلي، ضمن منافسات الأسبوع 29 من دوري we المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، جونيور أجايي، محمد شريف.

تشكيل الإسماعيلي: محمد فوزي، مصطفى الزناري، مروان الصحراوي، باهر المحمدي، محمد عادل، محمد حسن، محمود "دونجا"، محمد صادق، أحمد مصطفى، فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 4، بعدما راوغ أكرم توفيق مدافعي النادي الإسماعيلي، وسدد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن محمد فوزي حارس الإسماعيلي، يتصدى للكرة ويحولها لكرة ركنية.

وأهدر لاعبو الأهلي فرصة خطيرة بعد عرضية من محمد شريف وصلت لأجايي ليمررها لأفشة الذي مرر الكرة مرة أخرى لأجايي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس الاسماعيلي تصدى لها وأبعدها إلى ركلة ركنية.

ولعب علي معلول كرة طولية وصلت إلى أفشة الذي مرر الكرة عرضية ليقابلها شريف بتسديدة من داخل المنطقة إلى داخل شباك الإسماعيلي، معلنا عن الهدف الأول للأهلي في اللقاء في الدقيقة 22.

وغادر محمد شريف ملعب المباراة في الدقيقة 37، بعد تعرضه للإصابة، وقرر موسيماني مدرب الأهلي الدفع بوالتر بواليا بدلاً منه.

وعرفت المباراة مغادرة محمد صادق لاعب الإسماعيلي بسبب الإصابة أيضاً في الدقيقة 42، ودخل أحمد مدبولي بدلاً منه.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بقوة، حيث لعب أكرم توفيق كرة طولية وصلت إلى بواليا البديل، الذي تأخر في تسديد الكرة، ليتدخل باهر المحمدي ويبعد الكرة من أمامه ويحولها إلى ركلة ركنية.

وسدد محمد مجدي "أفشة" تسديدة قوية في الدقيقة 55، ولكنها مرت أعلى مرمى محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

وكاد الإسماعيلي أن يخطف هدف التعادل في الدقيقة 56، بعدما لعب محمد عادل كرة عرضية، كاد أن يقابلها مدبولي بتسديدة في المرمى ولكن علي معلول يتدخل على لاعب الإسماعيلي، ومطالبة من لاعبي الدراويش بالرجوع لتقنية الفيديو لوجود ركلة جزاء محتملة.

وعاد محمد الحنفي حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء للدراويش، إلا أنه لم يحتسب شيء لوجود خطأ ضد أليو ديانج في منتصف الملعب.

وتمكن الإسماعيلي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65، بعدما انطلق أحمد مدبولي من الجبهة اليسرى ولعب كرة عرضية رائعة، حولها فخر الدين بن يوسف برأسية متقنة إلى داخل شباك الفريق الأحمر.

وكاد الأهلي أن يتقدم في المباراة مجددا في الدقيقة 73، بعدما تصدى محمد فوزي لتسديدة طاهر محمد من داخل منطقة الجزاء، لتعود الكرة إلى بواليا الذي فشل في التعامل مع الكرة ثم يشتتها دفاع الإسماعيلي بعيداً عن مناطق الخطورة.

وأهدر طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي فرصة هدف محقق في الدقيقة 82، بعدما راوغ مدافع الإسماعيلي وتوغل داخل منطقة الجزاء، وسدد تسديدة قوية مرت من أمام المرمى إلى خارج الملعب.

وواصل محمد فوزي حارس الإسماعيلي تألقه أمام مهاجمي الأهلي، بعدما تصدى لهدف مؤكد، بعد تسديدة من طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

وواصل مهاجمو الأهلي إضاعة الفرص في الوقت القاتل، بعدما أهدر صلاح محسن فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 90+4، بعدما حول عرضية طاهر برأسه تجاه المرمى ولكن الكرة مرت من أمام المرمى بغرابة إلى خارج الملعب.