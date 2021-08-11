خامس أولمبياد طوكيو.. متولي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن محمد مصطفى متولي لاعب المصارعة الرومانية، إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وحصد متولي المركز الخامس بمسابقة المصارعة الرومانية، في أولمبياد طوكيو.

وصرح متولي سابقا، أنه خاض مواجهات الأولمبياد مصابا في ركبته، ولكنه تحامل على نفسه ليصل للأدوار النهائية.

ونشر متولي عبر صفحته الشخصية، صورة للتقرير الطبي، الذي أثبت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وقطع الغضروف الهلالي الخارجي للركبة اليسرى.

وحصدت مصر 6 ميداليات خلال أولمبياد طوكيو، ذهبية، وفضية، و4 ميداليات برونزية بينهم ميدالية في المصارعة الرومانية لمحمد كيشو.