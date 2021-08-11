السوبر الأوروبي.. تشيلسي 1 - 1 فياريال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لأبرز أحداث مباراة تشيلسي ونظيره فياريال في السوبر الأوروبي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: روديجير، تشالوبا، زوما

خط الوسط: ألونسو، كوفاسيتش، كانتي، هودسون أودوي

ثلاثي الهجوم: هافرتز، زياش، فيرنر

وجاء تشكيل فياريال كالتالي:

حراسة المرمى: أسينخيو

خط الدفاع: فويث، ألبيول، باو توريس، ألفونسو

خط الوسط: تريجيروز، كابوي، ألبرتو مورينو

ثلاثي الهجوم: بينو، جيرارد مورينو، بوالي ديا

وانتظروا ملخصاً لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

وتقدم تشيلسي بهدف سجله لاعبه حكيم زياش في الدقيقة 26.

وتعادل فياريال في الدقيقة 73 عن طريق لاعبه جيرارد مورينيو.

وانتهى اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق ليلجأ الفريقيان لأشواط إضافية