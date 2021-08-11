بن يوسف يقود هجوم الإسماعيلي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي التي تقام اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ29 من دوري we المصري على ستاد الأسكندرية.

وتشهد المباراة الدفع بالثنائي فخر الدين بن يوسف، وشكري نجيب ضمن خطة جلال من أجل قيادة الهجوم أمام الأهلي.

وتكون تشكيل الإسماعيلي من:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: مصطفى الزناري، مروان الصحراوي، باهر المحمدي، محمد عادل.

خط الوسط: محمد حسن، محمود "دونجا"، محمد صادق، أحمد مصطفى.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب.

البدلاء: محمد صبحي، مصطفى فارس، محمد بيومي، عبدالله جمعة، عمر الوحش، عماد حمدي، محمد الشامي، بنسون شيلونجو، أحمد مدبولي.