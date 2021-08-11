4 تبديلات في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي، في الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى موسيماني تبديلين عن المواجهة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج.

وسط الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، وجونيور أجايي.

الهجوم: محمد شريف.

وعلى مقاعد البدلاء: "علي لطفي، رامي ربيعه، محمود وحيد، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد هاني، والتر بواليا، صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر".

ويحتل الأهلي المركز الثاني ببطولة الدوري برصيد 64 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.