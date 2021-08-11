بيراميدز يوافق على طلب الزمالك ويستضيف مباراتيه في الدفاع الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن نادي بيراميدز، موافقته على طلب نادي الزمالك، باستضافة مباراتيه أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي في الجولتين ٣١ و٣٣ من الدوري الممتاز المحدد لها يومي ١٧ و٢٣ أو ٢٤ من شهر أغسطس الجاري، لتقاما على ملعب النادي بالدفاع الجوي.

وأشار بيراميدز، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى تلقيه خطابًا رسميًا من الزمالك بشأن إقامة المباراتين على ملعب ناديه في ظل غلق استاد القاهرة الدولي، ليرسل بيراميدز موافقته على الطلب قبل عدة أيام في إطار التعاون والدعم لجميع الأندية المصرية.

وأتم بيراميدز بيانه بالتنويه إلى أن موافقته تأتي في إطار الحرص على التعاون والعلاقة الطيبة مع كافة المؤسسات الرياضية في مصر، وبالأخص مؤسسات كرة القدم المصرية وعلى رأسها اتحاد الكرة وقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وجميع الأندية الأخرى.

وسبق لبيراميدز أن وافق على استضافة ملعبه لمباريات من بطولة كأس العرب للشباب التي جرت بالقاهرة في إطار حرصه على دعم جميع المؤسسات والأندية.