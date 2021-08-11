شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري..شريف يواصل التألق

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شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والاسماعيلي في قمة مباريات اليوم الاربعاء 11 أغسطس 2021 في الدوري المصري لحساب الجولة الـ 29، والتي يستضيفها ستاد الاسكندرية.
أنتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب المتألق “محمد شريف” عند الدقيقة 22 بصناعة نموذجية من محمد مجدي أفشة الذي وضع تمريرة على طبق من ذهب لشريف أمام المرمى ووضع الكرة بسهولة في الشباك.
بهذا الهدف أنفرد مهاجم الاهلي محمد شريف بصدارة جدول هدافي الدوري المصري ووصل الى الهدف رقم 19 مبتعداً بفارق 4 أهداف عن صاحب المركز الثاني لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان.
دخل الاهلي المباراة بتشكيلة مكون من: محمد الشناوي – علي معلول – ياسر ابراهيم – أيمن أشرف – أكرم توفيق – أليو ديانج – حسين الشحات – مجدي أفشة – أجايي – محمد شريف.
في المقابل جاءت تشكيلة الاسماعيلي في حراسة المرمي محمد فوزي أمامه باهر المحمدي – مروان الصحراوي – مصطفي الزناري – محمد عادل – محمد حسن – محمود دونجا – محمد صادق – أحمد مصطفي – فخر الدين بن يوسف – شكري نجيب.
شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري
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