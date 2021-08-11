شاهد فيديو اهداف تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي.. زياش يتقدم للبلوز

شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني في كأس السوبر الأوروبي، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 11-8-2021، والتي أقيمت على ملعب ويندسور بارك بمدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية.

سيطر فريق تشيلسي على الكرة معظم دقائق الشوط الأول ونجح في التقدم بهدفٍ دون رد، سجله النجم المغربي حكيم زياش، في المقابل اعتمد فياريال على الهجمات المرتدة فقط لذلك ندرت خطورته بخلاف كرة ألبيرتو مورينو في الثوان الأخيرة.

ودخل تشيلسي اللقاء بالتشكيلة التالية: إدوارد ميندي – ناثنائيل شالوبا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – ماركوس ألونسو – ماتيو كوفاسيتش – نجولو كانتي – كاي هافيرتز – كالوم هودسون أودوي – تيمو فيرنر – حكيم زياش.

فيما جاءت تشكيلة فياريال الأساسية كالآتي: سيرخيو أسينخو – خوان فويث – راؤول ألبيول – باو توريس – ألفونسو بيدرازا – مانو تريجويروس – إيتيان كابوي – ألبيرتو مورينو – يريمي بينو – جيرارد مورينو – بولاي ديا.

وهدد تشيلسي مرمى فياريال للمرة الأولى في الدقيقة الخامسة عن طريق المهاجم الألماني تيمو الذي سدد كرة تصدى لها الحارس سيرخيو أسينخو.

وكاد نجولو كانتي يخطف الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، بعدما استخلص كرة من لاعب فياريال خارج منطقة الجزاء وأطلق تصويبة صاروخية مرت بجاور القائم ببضعة سنتيمترات.

وظهر فياريال هجوميًا عند الدقيقة العاشرة، حينما تحصل على ضربة ركنية من الجهة اليسرى نفذها تريجويروس عالية داخل منطقة الجزاء لتعود من الدفاع إلى يريمي بينو الذي فشل في تسديدة الكرة باتجاه المرمى لتنتهي خطورتها.

زياش يتقدم للبلوز ويغادر مصابًا

وخطف حكيم زياش الهدف الأول لفريق تشيلسي في الدقيقة (27)، حيث تقدم الألماني كاي هافيرتز بكرة من الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية أرضية قابلها النجم المغربي بتسديدة يسارية ارتطمت في الأرض وسكنت شباك أسينخو.

وتألق أسينخو من أمام ماركوس ألونسو في الدقيقة (35)، ليحرمه من إضافة الهدف الثاني، بعدما تصدى لتسديدة الإسباني من داخل منطقة الجزاء لتخرج إلى الركنية.

وأُجبر النجم المغربي حكيم زياش على مغادرة المستطيل الأخضر في الدقيقة (42)، بعد أن تعرض لإصابة على مستوى الكتف أثناء الدفاع في كرة ركنية لصالح فياريال، ليحل كريسيان بوليسيتش بديلًا عنه.

وأنقذت العارضة إدوارد ميندي وفريق تشيلسي من هدف التعادل لصالح فياريال، بعدما تصدت لتصويبة ألبيرتو مورينو الصاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جيرارد مورينو، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز على الغواصات الصفراء بنتيجة (1-0).

شاهد فيديو اهداف تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي