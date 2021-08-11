نتيجة مباراة الوحدات والرمثا في الدوري الاردني..ريمونتادا خضراء فاشلة

تعرف على نتيجة مباراة الوحدات والرمثا في الدوري الاردني للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 11-8-2021، لحساب الجولة الـ 13.

سقط فريق الوحدات في فخ الخسارة أمام مضيفه الرمثا بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بمدينة رمثا.

وسعي اليوم الرمثا في عركلة الوحدات واقتناص الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من مراكز المقدمة والمنافسة على لقب الدوري الأردني المحترفين.

بهذه النتيجة رفع الرمثا رصيده الى 27 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاردني للمحترفين، خلف الوحداث المتصدر الذي تجمد رصيده عند 29 نقطة بالتساوي مع صاحب المركز الثاني السلط.

أنهى الرمثا الشوط الاول متقدماً على ضيفه الوحدات بثلاثية نظيفة، افتتح التسجيل اللاعب “حمزة الدردور” في الدقيقة 24، قبل أن يُضيف الهدف الثاني اللاعب “محمد فيصل أبو زريق” والذي يتحمله حارس مرمي الوحدات عبدالله فاخوري، وقبل نهاية الشوط الاول بلحظات سجل اللاعب “حسان الزحراوي” الهدف الثالث.

ومع مطلع الشوط الثاني أستطاع اللاعب “ابراهيم الجوابرة” تسجيل هدف تقليص الفارق للوحدات، واستمرت النتيجة على حالها حتة الدقيقة الأخيرة والتي شهدت تسجيل هدف ثان للأخضر عبر اللاعب “محمد زعترة”، وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الرمثا 3-2.

وكان يسعي المارد الأخضر اليوم لمواصلة سلسلة انتصاراته التى وصلت لخمس مباريات متتالية في الدوري الاردني للمحترفين من أجل الانفراد بصدارة جدول الترتيب الذي يتقاسمه معه السلط بنفس الرصيد لكنه سقط أمام طموحات وشجاعة لاعبى فريق الرمثا.

يذكر ان لقاء الفريقين في الموسم الماضي بالدوري الاردني، قد شهد فوز الرمثا 2-1 في لقاء الذهاب، وبنفس النتيجة فاز الوحدات في لقاء الإياب.

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والرمثا في الدوري الاردني اليوم الاربعاء 11 أغسطس 2021