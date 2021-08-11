يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني في كأس السوبر الأوروبي، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 11-8-2021.

ينقل بث مباشر مباراة تشيلسي وفياريال على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي 2021، على ملعب ويندسور بارك بمدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

سيكون نهائي كأس السوبر الأوروبي رقم 46، هو السابع فقط بين الفرق الإنجليزية والإسبانية عندما يواجه تشيلسي الفائز بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، نظيره فياريال الفائز ببطولة الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

تعد مشاركة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي هي الخامسة، حيث سبق له خوض 4 مباريات، وفاز باللقب مرة واحدة وكان على حساب ريال مدريد في عام 1998، وهو الانتصار الأخير والوحيد للبلوز في البطولة.

وخسر تشيلسي آخر 3 نسخ شارك فيها بـ كأس السوبر الأوروبي، في نسخة 2019 كانت أمام ليفربول وخسر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2)، وفي 2013 خسر بركلات الترجيح أيضًا بعد تعادله مع بايرن ميونخ بنفس النتيجة (2-2).

وفي مشاركته الأولى بكأس السوبر الأوروبي كونه حامل لقب دوري أبطال أوروبا 2012، خسر أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (4-1).

في المقابل، سيسعى فياريال إلى تكرار إنجازات مواطنه أتلتيكو مدريد الفائز باللقب في 2010، 2012، 2018، وأصبح ثاني نادٍ في آخر 13 عامًا ينتصر على حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كأس السوبر.

ويعد ظهور فياريال في كأس السوبر الأوروبي هو الأول في تاريخه، وسيدخل المباراة متسلحًا بخبرة مدربه أوناي إيمري الذي خسر هذه البطولة مرتين مع إشبيلية في 2014 و2015.

ملخص مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي

تشيلسي 1-0 فياريال

ملعب ويندسور بارك (بلفاست – إيرلندا الشمالية)

كأس السوبر الأوروبي 2021

جارية الآن

اهلًا بكم في بث مباشر دقيقة بدقيقة لمباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي 2021؛ قم بتحديث الصفحة أول بأول لمتابعة احداث اللقاء المنتظر.

يدير مباراة تشيلسي وفياريال اليوم، الحكم الروسي “سيرغي كاراسيف”، الذي بدأ مسيرته في عام 2008 بالدوري الروسي، وحصل على الشارة الدولة في عام 2012.

تشكيلة تشيلسي الاساسية اليوم: إدوارد ميندي – ناثنائيل شالوبا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – ماركوس ألونسو – ماتيو كوفاسيتش – نجولو كانتي – كاي هافيرتز – كالوم هودسون أودوي – تيمو فيرنر – حكيم زياش.

تشكيلة فياريال الاساسية اليوم: سيرخيو أسينخو – خوان فويث – راؤول ألبيول – باو توريس – ألفونسو بيدرازا – مانو تريجويروس – إيتيان كابوي – ألبيرتو مورينو – يريمي بينو – جيرارد مورينو – بولاي ديا.

الساعة 19:00 GMT | بداية المباراة

الدقيقة 3 | تشيلسي يستحوذ على الكرة في ظل تراجع فياريال الذي يبدو بأنه سيعتمد على الهجمات المرتدة في هذا اللقاء، كما فعل أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي.

الدقيقة 5 | المهاجم الألماني تيمو فيرنر يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس سيرخيو أسينخو.

الدقيقة 8 | فرصة أخرى خطيرة للبلوز.. نجولو كانتي يستخلص كرة من خارج منطقة الجزاء ويطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء جاورت مرمى الغواصات الصفراء بقليل.

الدقيقة 10 | أول ظهور لفياريال في مناطق تشيلسي.. الفريق الإسباني تحصل على ضربة ركنية من الجهة اليسرى نُفذت عالية داخل منطقة الجزاء ولكن لاعب الغواصات فشل في تسديد الكرة باتجاه المرمى ليبعدها الدفاع.

الدقيقة 17 | ما زال التعادل السلبي قائم بين الفريقين.

الدقيقة 27 | جووووووووووول.. حكيم زياش يسجل الهدف الأول لفريق تشيلسي.

قصة الهدف | كاي هافيرتز يتقدم بكرة من الجهة اليسرى ويرسل عرضية أرضية داخل المنطقة قابلها زياش بتسديدة يسارية في شباك سيرخيو أسينخو.

الدقيقة 35 | أسينخو يحرم ماركوس ألونسو من إضافة الهدف الثاني لفريق تشيلسي بعدما تصدى لتسديدة الإسباني من داخل المنطقة لتخرج إلى الركنية.

الدقيقة 40 | اللعب يتوقف بسبب إصابة حكيم زياش على مستوى الكتف بعد إلتحامه في كرة عالية داخل منطقة جزاء تشيلسي، ويبدو أنه لن يستكمل المباراة.

الدقيقة 42 | بالفعل.. تبديل أول في المباراة اضطراري لصالح تشيلسي بخروج المصاب زياش ودخول كريستيان بوليسيتش.

الدقيقة 44 | بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب مدافع تشيلسي أنطونيو روديجير بعد تدخل قوي على لاعب فياريال يريمي بينو.

الدقيقة 45 | حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع.

الدقيقة 45+3 | العارضة تنوب عن إدوارد ميندي وتحرم فياريال من تسجيل هدف التعادل، بعدما تصدت لتصويبة ألبيرتو مورينو الصاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جيرارد مورينو.

الدقيقة 45+3 | صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي على فياريال بهدفٍ دون رد.

الشوط الثاني

الدقيقة 52 | خطأ فادح من إدوارد ميندي في تشتيت الكرة التي ذهب إلى جيرارد مورينو في مواجهة المرمى ليروض الكرة ويسدد كرة بيساره تصدى لها الحارس السنغالي بأطراف أصابعة لترتطم في القائم ويبعدها الدفاع.

الدقيقة 58 | التبديل الأول لفريق فياريال بخروج ألفونسو بيدرازا ودخول بيرفس إستوبينان.

الدقيقة 65 | تشيلسي يجري 3 تبديلات دفعة واحدة.. خروج نجولو كانتي ودخول جورجينو، وخروج تيمو فيرنر ودخول ماسون ماونت.

الدقيقة 66 | وخروج المدافع كورت زوما ودخول أندرياس كريستينسن.

الدقيقة 67 | فرصة خطيرة لفريق فياريال.. المهاجم السنغالي بولاي ديا يتقدم بالكرة من الجهة اليسرى ويدخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة من زاوية صعبة تصدى لها ميندي لتخرج إلى الركنية.