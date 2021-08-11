نتيجة مباراة الفيصلي والبقعة في الدوري الاردني.. عودة النسر الأزرق لسكة الانتصارات

تعرف على نتيجة مباراة الفيصلي والبقعة في الجولة الثالثة عشر من الدوري الاردني للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 11-8-2021، والتي أقيمت على استاد عمان الدولي.

عاد نادي الفيصلي إلى سكة الانتصارات من جديد باكتساحه فريق البقعة بنتيجة (5-0)، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثالث بشكل مؤقت.

بينما ظل نادي البقعة دون انتصار منذ بداية الموسم في الدوري الاردني، حيث تلقى 13 هزيمة متتالية، ودخل مرماه 37 هدفًا، كأضعف خط دفاع، وسجل لاعبوه 5 أهداف كأضعف خط هجوم.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الفيصلي والبقعة، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية والاردن.

ونجح فريق الفيصلي في إنهاء الشوط الأول بتسجيله 4 أهداف على الرغم من صمود نادي البقعة لمدة 20 دقيقة كاملة، قبل أن يفتتح التسجيل التونسي هشام السيفي في الدقيقة (21)، برأسية قوية من عرضية جاءت من ضربة حرة مباشرة.

وسجل السيفي الهدف الشخصي الثاني له ولفريق الفيصلي في الدقيقة (25)، حينما تلقى تمريرة في عمق دفاع البقعة دون أي مضايقة، وسدد كرة أرضية بوجه القدم تهادت في الشباك.

وأحرز يوسف أبو جلبوش الهدف الثالث في الدقيقة (31)، بتسديدة صاروخية على الطائر من داخل منطقة الجزاء، بينما تمكن عبدالله عوض من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة (45)، بعد تلقيه تمريرة من أحمد العرسان في مواجهة المرمى سددها بسهولة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، حرمت العارضة نادي الفيصلي من هدف بتسديدة من أحمد طنوس من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (56)، كما أهدر سالم أبو ندهان فرصة إضافة الهدف الخامس، بتضييعه ضربة جزاء في الدقيقة (65).

ولكن يوسف الرواشدة عاد في الدقيقة (71)، ليضيف الهدف الخامس بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز الفيصلي على البقعة بنتيجة (5-0).

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