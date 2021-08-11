الميركاتو الصيفي 2021 | جميع تعاقدات وصفقات الدوري السعودي في سوق الانتقالات

يسعرض معكم موقع الخليج 365 أبرز صفقات الدوري السعودي للمحترفين خلال الميركاتو الصيفي 2021 قبل أقل من شهر على غلق فترة الانتقالات الصيفية يوم 31 أغسطس الجاري، وتزامنًا مع افتتاح الموسم الكروي الجديد 2022/2021 بمباراة بين اتحاد جدة والفيحاء.

باشرت أندية الدوري السعودي للمحترفين استعدادها للموسم الجديد بإبرام صفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي 2021 رغم الأزمة المالية التي تجتاح كرة القدم جراء انتشار فيروس كورونا حول العالم.

ورغم ايجاد أغلب أندية الدوري السعودي لصعوبات جمة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبيل بداية دوري محمد بن سلمان بأيام قليلة، إلا أن ذلك لم يمنعها من إجراء تعاقدات جديدة خلال الميركاتو الصيفي 2021 الذي فتح أبوابه رسمياً يوم 27 يونيو الماضي، ويستمر لغاية 31 أغسطس المقبل.

النصر والأهلي الأكثر نشاط

ويمكن اعتبار نادي النصر أحد الأندية التي لازالت تبحث عن الحصول على شهادة الكفاءة المالية، الأكثر نشاطاً خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح العالمي في التعاقد مع البرازيلي “تاليسكا” قادماً من الدوري الصيني، وكذلك تعاقد نادي النصر مع الكاميروني “فونسنت ابوبكر” بعد نهاية عقده مع نادي بيشكتاش التركي، قبل الإعلان عن ضم مدافع النادي الأهلي السعودي “محمد آل فتيل” قبل أيام قليلة.

ويأتي نادي أهلي جدة تحت قيادة الرئيس “ماجد النفيعي” بعد النصر من حيث النشاط في الميركاتو الصيفي 2021، حيث نجح الراقي في ضم لاعب برشلونة وتوتنهام الانجليزي الأسبق “باولينيو”.

وضم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أيضاً لاعب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي “ازيجيان أليوسكي” ظهير منتخب مقدونيا.

الهلال حاضر والإتحاد متردد

لم يبق حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي نادي الهلال مكتوف الأيدي خلال الميركاتو الصيفي 2021، اذ نجح مبكراً في اقتناص الهداف المالي “موسى ماريجا” قادماً من بورتو البرتغالي.

ويقترب نادي الهلال كذلك من إبرام صفقة من العيار الثقيل خلال الأيام المتبقية من الميركاتو الصيفي الحالي، ويتعلق الأمر بالجناح البرازيلي “ماثيوس بيريرا” لاعب نادي ويست بروميتش ألبيون.

وبإلقاء نظرة على نادي إتحاد جدة، والعمل الذي قام به حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي 2021، تبرز صفقة انتقال نجم نادي الشارقة الإماراتي “ايغور كورنادو” كأهم تدعيمات العميد للموسم المقبل.

وتعاقد العميد مع اللاعب أسامة المرمش لفترة طويلة، قادماً من نادي التعاون، في عقد يمتد لغاية 2025، كما سمح الفريق لحارس المرمى فواز القرني، بالانتقال إلى نادي الشباب.

أندية الوسط تقول كلمتها

عززت أندية وسط وأسفل الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين صفوفها خلال الميركاتو الصيفي 2021، نخص بالذكر أندية الطائي و نادي الفيحاء.

وعزز نادي الفيحاء صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية باللاعب البرازيلي “ريكاردو رايلر” القادم من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي.

جميع تعاقدات وصفقات الدوري السعودي في سوق الانتقالات

المالي موسى ماريجا – انتقل إلى الهلال قادماً من بورتو البرتغالي – انتقال حر

الكاميروني فنسونت أبو بكر – انتقل إلى النصر قادماً من بيشكتاش التركي – انتقال حر

البرازيلي باولينيو – انتقل إلى أهلي جدة قادماً من الدوري الصيني – انتقال حر

المقدوني ازجيان أليوسكي – انتقل إلى أهلي جدة قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي – انتقال دائم

السنغالي الحسن نداو – انتقل إلى أهلي جدة قادماً من فاتح كاراجومروك التركي – انتقال حر

البرازيلي تاليسكا – انتقل إلى النصر قادما من الدوري الصيني – انتقال حر

السعودي محمد آل فتيل – انتقل إلى النصر قادماً من أهلي جدة – انتقال حر

الارجنتيني فونيس موري – انتقل إلى النصر قادماً من نادي فياريال الإسباني – انتقال دائم

السعودي محمد قاسم – انتقل إلى النصر قادماً من الفيصلي – انتقال حر

الصربي أوروش ماتيتش – انتقل إلى نادي أبها قادماً من كاراباخ الاذريبجاني – انتقال دائم

البرازيلي باولو دي باولا – انتقل إلى الشباب قادماً من بوافيستا البرتغالي – انتقال دائم

السعودي ابراهيم الزبيدي – انتقل إلى نادي الطائي قادماً من نادي التعاون – انتقال حر

السعودي حامد فلاتة – انتقل إلى نادي الطائي قادماً من نادي الفيصلي بنظام الاعارة لموسم واحد.

الجزائري هلال سوداني – انتقل إلى ضمك قادماً من الفتح – انتقال حر

السعودي محمد القرني – انتقل إلى الباطن قادماً من نادي الوحدة – انتقال بنظام الإعارة.

حارس المرمى السعودي فواز القرني – انتقل إلى نادي الشباب قادماً من إتحاد جدة – انتقال حر

البرازيلي ريكاردو رايلر – انتقل إلى الفيحاء قادماً من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي – انتقال دائم

السعودي محمد عطية – انتقل إلى الطائي قادماً من نادي الشباب – انتقال بنظام الإعارة

البرازيلي راموس لوبيس – انتقل إلى الفيحاء قادماً من نادي خورفكان الإماراتي – انتقال بنظام الاعارة

السعودي نايف عبد الله هزازي – انتقل إلى نادي الرائد قادماً من نادي القادسية – انتقال حر

السعودي عبد العزيز العرياني – انتقل إلى الباطن قادماً من نادي الإتحاد بنظام الإعارة لموسم واحد.

الغاني كرستيان آتسو – انضم إلى نادي الرائد قادماً من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي – انتقال دائم

حارس المرمى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش – انتقل إلى الفيحاء بنظام الإعارة من نادي بارتيزان الصربي.

السعودي خالد البركة – انتقل إلى نادي الحزم قادماً من نادي الأهلي – انتقال حر

اليوناني بانايوتيس تاكتسيديس – انتقل إلى الفيحاء قادماً من نادي منادي ليتشي الايطالي – انتقال حر

السعودي هزاع عسيري – انتقل إلى نادي الفيحاء قادماً من نادي نجران – انتقال دائم.

البرازيلي جوميس دينير – انتقل إلى نادي الطائي في صفقة انتقال حر.

السعودي دغار العتيبي – انتقل إلى نادي الحزم قادماً من نادي الهلال في انتقال دائم.

السعودي ابراهيم البركة – انتقل إلى الحزم قادماً من النصر – انتقال دائم

الكرواتي فيليب براداريتش – انتقل إلى الاهلي قادماً من كالياري الايطالي – انتقال دائم

السعودي نواف العريفي – انتقل إلى نادي الطائي قادماً من الهلال – انتقال حر

المغربي محمد غرس الله – انتقل إلى الحزم قادماً من سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

البرازيلي ماوريسيو أنطونيو – انتقل إلى الباطن قادمًا من نادي بورتيمونينسي البرتغالي في صفقة انتقالٍ حر

السعودي سليمان هزازي – انتقل إلى الحزم قادماً من الوحدة في صفقة انتقال دائم

السعودي سعود زيدان – انتقل إلى الحزم قادماً من النصر في صفقة انتقال دائم

السعودي فراس البريكان – انتقل إلى الفتح قادماً من نادي النصر في صفقة انتقال حر

السعودي محمد بصاص – انتقل إلى الحزم قادماً من نادي أهلي جدة بنظام الإعارة

السويدي كوايسون – انتقل إلى نادي الاتفاق في صفقة انتقال حر

البرازيلي ايحور كورنادو – انتقل إلى الإتحاد قادماً من الشارقة الاماراتي في صفقة انتقال دائم.

الغاني أفري أكوا – انتقل إلى الباطن قادماً من الدوري التركي في صفقة انتقال حر

حارس المرمى السعودي نواف العقيدي – انتقل إلى الفيحاء قادماً من النصر بنظام الاعارة

السعودي طارق عبد الله – انتقل إلى التعاون قادماً من الاتحاد في صفقة انتقال حر

السعودي محمد الكنيدري – انتقل إلى أبها قادماً من الهلال في صفقة انتقال حر

السعودي محمد ناجي – انتقل إلى نادي الباطن قادمًا من نادي الفتح في صفقة انتقال دائم

البرازيلي لوكاس ألفيس – انتقل إلى نادي الطائي في صفقة انتقال حر

السعودي راضي العتيبي – انتقل إلى نادي الحزم في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الوحدة

السعودي منصور البيشي – انتقل إلى الرائد قادماً من الهلال بنظام الاعارة.

السعودي سليمان السعيد – انتقل إلى الحزم قادماً من الدرعية في صفقة انتقال دائم

السعودي عبد الهادي الحراجين – انتقل إلى نادي الحزم في صفقة انتقال حر

السعودي سلطان مندش – انتقل إلى الفيحاء قادماً من الاهلي في صفقة انتقال حر

البرتغالي تياجو رودريجيز – انتقل إلى نادي الحزم قادماً من سيسكا صوفيا البلغاري في صفقة انتقال دائم

السعودي محمد مجرشي – انتقل إلى نادي الأهلي قادماً من نادي الفتح في صفقة انتقال حر

السعودي علي الزبيدي – انتقل إلى نادي الفيحاء قادماً من نادي الوحدة في صفقة انتقال حر

البرازيلي رينيه سانتوس – انتقل إلى نادي الرائد قادماً من نادي ماريتيمو البرتغالي في صفقة انتقال دائم

السعودي عبد الرحمن الدوسري – انتقل إلى نادي الفيصلي قادماً من النصر في صفقة انتقال دائم

السعودي صالح القميزي – انتقل إلى نادي الفيصلي قادماً من الاتفاق في صفقة انتقال دائم

السعودي أحمد الجعيدي – انتقل إلى نادي الفتح في صفقة انتقال حر

السعودي مهند عسيري – انتقل إلى نادي الشباب قادماً من نادي الاهلي في صفقة انتقال لموسم واحد

السعودي حسين شيعان – انتقل إلى نادي الشباب قادماً من نادي التعاون في صفقة انتقال حر

السعودي حمد اليامي – انتقل إلى نادي الهلال قادماً من نادي القادسية في صفقة انتقال حر

السعودي نادر الشراري – انتقل إلى نادي الشباب قادماً من نادي أبها في صفقة انتقال حر

السعودي عبد الله الجوعي – انتقل إلى نادي الشباب قادماً من نادي التعاون في صفقة انتقال حر

السعودي عبد الرحمن السفري – انتقل إلى نادي الفيحاء في صفقة انتقال حر

السعودي مالك عبد المنعم – انتقل إلى الفيحاء قادماً من نادي التعاون في صفقة بنظام الاعارة

البرازيلي مارسيلو دوس سانتوس – انتقل إلى نادي الطائي في صفقة انتقال دائم

السعودي محمد سالم – انتقل إلى نادي الرائد قادماً من نادي الشباب (دون تفاصيل اضافية)

الزمبابوي نوليدج موسونا – انتقل إلى نادي الطائي قادماً من كايزر تشيفز في صفقة انتقال حر

البرازيلي دانكلير بيريرا – انتقل إلى نادي الأهلي قادماً من سيريزو أوساكا الياباني في صفقة انتقال حر

حارس المرمى البلغاري مارتن لوكوف – انتقل إلى نادي الطائي في صفقة انتقال حر

السعودي سعيد المولد – انتقل إلى نادي الاتفاق قادماً من أهلي جدة في صفقة انتقال حر