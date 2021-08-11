لمن الغلبة؟.. تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي طوال الـ140 مباراة.. ومن هم ثنائى الأحمر المهدد بالإيقاف قبل المواجهة ؟

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه الإسماعيلي في التاسعة من مساء الليلة، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الممتاز على إستاد الإسكندرية.

ويحتل الأهلي وصافة جدول الدوري برصيد 64 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المرتبة الثانية عشرة بـ33 نقطة.

ويدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويتواجد فى قائمة الأهلى قبل المباراة لاعبان فى جعبتهما إنذاران هما محمد شريف وعمرو السولية، وفى حال حصولهما على الإنذار الثالث الليلة سيغيبان عن مباراة انبى السبت المقبل.

بينما يتواجد ثمانية لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم ياسر إبراهيم وعلي معلول وسعد سمير وحمدى فتحى وأليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.

التشكيل

من جانبه، استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على تشكيل فريقه ا أمام الإسماعيلي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف.

وتقرر إذاعة مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء 11 - 8 - 2021، على قناة أون تايم سبورت 1 وبشكل حصري، وينطلق الاستوديو التحليلي للمبارة في تمام الساعة السابعة مساء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

ويأتي تردد قناة «أون تايم سبورت 1» الناقلة لمباراة الأهلي

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في جدول مسابقة الدوري قبل لقاء اليوم

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وهو المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 64 نقطة جمعها على مدار 28 جولة بعدما حقق الفوز في 19 مباراة، تعادل في 7 مواجهات وخسر أمام سموحة وغزل المحلة.

كما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر في 10 مباريات.

وجاء تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي طوال 140 مباراة في جميع البطولات:



يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المرتبة الثانية عشرة بـ33 نقطة.

واستعرضت «بوابة الأهرام» في التقرير التالي تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي، على النحو التالي:



في بطولة الدوري الممتاز، لعب الأهلي مع الإسماعيلي 114 مباراة، فاز الأهلي في 59 مباراة مقابل 22 للإسماعيلي وتعادلا في 33 لقاء، سجل الأهلي 168 هدفا مقابل 92 للدراويش.



في بطولة كأس مصر، التقى الفريقان في 16 مباراة، فاز الإسماعيلي في 5 وتعادلا في مباراة وفاز الأهلي 10 مباريات.



في بطولة كأس السوبر المحلي، التقيا في 4 مباريات فاز الأهلي في مباراتين وتعادل في مباراة وتلقى هزيمة في مثلها.



في مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لعب الأهلي مع الإسماعيلي في 4 مباريات فاز الفريق الأحمر في مباراتين بينما فاز الإسماعيلي مباراة وتعادلا في لقاء واحد.



وفي البطولة العربية، التقي الفريقان في مباراتين فقط فاز الدراويش في مباراة، وحسم الأهلى مباراة أخرى.