شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: الأهلى فى الفترة الأخيرة لا يقدم 90 دقيقة بالشكل المثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب مهاجم الأهلى السابق، إن الفريق الأحمر فى الفترة الأخيرة أما أن يبدأ المباراة بشكل جيد وينهيها بشكل عشوائى، أو العكس، وهذا الأمر يؤدى لتعرض الفريق لخطورة، ويجب أن يكون التركيز طوال الـ90 دقيقة.

وأضاف متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس لاستوديو مباراة الأهلي والإسماعيلي ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير، أن لاعبو الأهلى يفتقدون التركيز فى بعض فى أوقات متقطعة خلال المباراة، مما يؤدى لحدوث الخلل.

ويخوض الأهلى مباراة هامة فى التاسعة مساء أمام الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى العام، ويتكون تشكيل الأهلى من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق، ياسر إبراهيم وأيمن اشرف، وعلي معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وأليو ديانج وأفشة فى الوسط، وجونيور أجايى وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم.

ويضم تشكيل الدراويش كلا من.. حارس مرمى: محمد فوزى، الدفاع: محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى، الوسط: محمد حسن – محمود دونجا، خط الهجوم: محمد صادق – فخر الدين بن يوسف - شكرى نجيب

ويحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

ويأمل الأهلى في تكرار ما فعله في مباراة الدور الأول مع الإسماعيلى، حيث حقق الفوز بثنائية نظيفة جاءت عن طريق المغربى بدر بانون من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.