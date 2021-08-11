شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى معسكر مغلق 24 ساعة قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، السفر إلى الإسماعيلية يوم الجمعة المقبل للدخول فى معسكر مغلق قبل مواجهة الإسماعيلى بـ 24 ساعة.

ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى يوم السبت المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدورى الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته فى الخامسة من مساء غد الخميس على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الإسماعيلى المقرر له يوم السبت المقبل بالإسماعيلية فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

وخاض الزمالك تدريباته مؤخرا فى ملعب نادى الترسانة، قبل الدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية، فى حين أن ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة كان يشهد عدة إصلاحات وتغيير أرضية الملعب، وأصبح الملعب جاهزا لعودة الفريق لخوض التدريبات عليه بعد الانتهاء من عمليات إصلاحه.

ونجح الزمالك فى تحقيق فوز غالى وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة فى المركز الخامس.

تقدم يوسف أوباما للزمالك فى الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد فى الدقيقة 75، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 83.