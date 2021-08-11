شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفض الحصول على مقابل نظير تأجير ملعبه للزمالك مباراتين فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى بيراميدز الحصول على مقابل مادى نظير تأجير ملعبه "الدفاع الجوى" للزمالك لإقامة عليه مباراتى الفريق الأبيض أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي في الجولتين 31 و33 من الدوري الممتاز والمحدد لها يومي 17 و23 أو 24 من شهر أغسطس الجارى.

وأكد مسئولى بيراميدز للزمالك إنه سيتم منحهم الملعب لإقامة عليه مباراتى دجلة والإنتاج دون الحصول على مقابل مادى، وذلك فى إطار حرص النادى السماوى على التعاون والعلاقة الطيبة مع كافة المؤسسات الرياضية في مصر، على رأسها اتحاد الكرة وقطبي الكرة الأهلي والزمالك وجميع الأندية الأخرى.

وأرسل الزمالك خطابا رسميا لنادي بيراميدز بشأن إقامة المباراتين على ملعب النادي في ظل غلق ستاد القاهرة الدولي، وأرسل بيراميدز موافقته على الطلب قبل عدة أيام في إطار التعاون والدعم لجميع الأندية المصرية.

وسبق لبيراميدز أن وافق على استضافة ملعبه لمباريات من بطولة كأس العرب للشباب التي جرت بالقاهرة في إطار حرصه على دعم جميع المؤسسات والأندية.

ويستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة من مساء غد الخميس على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل بالإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.