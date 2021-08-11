شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهاجم الأهلى بـ شكرى نجيب وبن يوسف وصادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الأهلى بعد قليل بالأسبوع الــ29 من عمر الدورى الممتاز.

التشكيل ضم كل من:

حارس مرمى: محمد فوزى

الدفاع: محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى

الوسط: محمد حسن – محمود دونجا - أحمد مصطفى

خط الهجوم: محمد صادق – فخر الدين بن يوسف - شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحى - مصطفى فارس – عماد حمدى – عبد الله جمعة – الشامى – عمر الوحش – محمد بيومى – مدبولى – شيلونجو.