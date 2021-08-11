شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى ضد الإسماعيلى.. عودة أيمن وأكرم ومشاركة أجاى أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد الإسماعيلى مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويتكون تشكيل الأهلى من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق، ياسر إبراهيم وأيمن اشرف، وعلي معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وأليو ديانج وأفشة فى الوسط، وجونيور أجايى وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم.

ويدخل الأهلى مباراة الإسماعيلى وفى رصيده 64 نقطة جمعها على مدار 28 جولة بعدما حقق الفوز فى 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربى - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلى - الزمالك - إنبى - المصرى - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربى - أسوان - وادى دجلة - سيراميكا».

وتعادل في7 مواجهات أمام «وادى دجلة - البنك الأهلى - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي»، والخسارة فى مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض الإسماعيلى مباراة اليوم فى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر فى 10 مباريات.

وتضم قائمة الأهلى لمباراة الليلة، كل من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وصلاح محسن وعلى معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى ومحمد هاني.