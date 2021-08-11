شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى ضد الإسماعيلى.. عودة أيمن وأكرم ومشاركة أجاى أساسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد الإسماعيلى مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى العام.
ويتكون تشكيل الأهلى من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق، ياسر إبراهيم وأيمن اشرف، وعلي معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وأليو ديانج وأفشة فى الوسط، وجونيور أجايى وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم.
ويدخل الأهلى مباراة الإسماعيلى وفى رصيده 64 نقطة جمعها على مدار 28 جولة بعدما حقق الفوز فى 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربى - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلى - الزمالك - إنبى - المصرى - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربى - أسوان - وادى دجلة - سيراميكا».
وتعادل في7 مواجهات أمام «وادى دجلة - البنك الأهلى - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي»، والخسارة فى مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.
فيما يخوض الإسماعيلى مباراة اليوم فى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر فى 10 مباريات.
وتضم قائمة الأهلى لمباراة الليلة، كل من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وصلاح محسن وعلى معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى ومحمد هاني.