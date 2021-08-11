شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ"شريف": مصلحة الأهلي في الفوز أهم من المجد الشخصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب مهاجم الأهلي السابق أن محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء مستواه يتقدم من مباراة لأخري ، والدليل تصدره قائمة هدافي الدوري برصيد 18 نقطة.

أضاف عماد متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس لاستوديو مباراة الأهلي و الإسماعيلي ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير: محمد شريف مهاجم مميز ويبحث عن مصلحة ناديه في الفوز وعدم البحث عن مجد شخصي له بإحراز أهداف ، وهو ما يظهر في المباريات السابقة والأهم في الفرق الكبيرة هو بحث جميع اللاعبين عن مصلحة الفريق.

ويواجه فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره الإسماعيلى على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

ويأمل الأهلى في تكرار ما فعله في مباراة الدور الأول مع الإسماعيلى، حيث حقق الفوز بثنائية نظيفة جاءت عن طريق المغربى بدر بانون من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.