الإصابة تحرم نادال من المشاركة في سينسيناتي عقب انسحابه من تورونتو

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واشنطن: لم يكد النجم الإسباني رافايل نادال يعلن انسحابه من الدور الثاني لدورة تورونتو الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب بعد معاودة الاوجاع في قدمه اليسرى، حتّى أعلن منظمو دورة سينسيناتي التي تنطلق الاسبوع المقبل عدم مشاركة "الماتادور" لعدم قدرته على التعافي في الوقت المناسب، وذلك قبل 3 أسابيع من انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وشرح نادال أسباب انسحابه من الدورة الكندية الثلاثاء قائلاً "أعاني من هذه المشكلة منذ أشهر عدة"، علماً أن الاسباني البالغ 35 عاماً غاب أيضاً عن بطولة ويمبلدون الانكليزية وأولمبياد طوكيو بعد خسارته في نصف نهائي بطولان رولان غاروس الفرنسية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً.

وانضم نادال، المصنف رابعاً عالمياً، إلى لائحة كبيرة من المنسحبين من سينسيناتي، الدورة التالية المصنفة ألف نقطة بحسب "دبليو تي أيه"، والتي تشكّل التحضير الافضل لبطولة فلاشينغ ميدوز المقررة بين 30 الحالي و12 أيلول/سبتمبر، وعلى رأسهم "ديوكو" والسويسري روجيه فيدرر (40 عاماً).

خسارة وانسحابات

وكان الاسباني الفائز بـ 20 لقباً كبيراً تلقى خسارة مدوية في الدور الثالث من دورة واشنطن الاسبوع الماضي أمام الجنوب إفريقي لويد هاريس المصنف 50 عالمياً.

وأوضح نادال "يجب أن أعود (إلى مايوركا) ومحاولة إيجاد طريقة لكي أصبح بحالة أفضل. الأهم أن استمتع بلعب كرة المضرب"، مضيفاً "مع هذه الأوجاع، لا يمكنني ان استمتع".

ومع غياب نادال وديوكوفيتش وفيدرر عن سينسيناتي، صنّف الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً، الرقم 1 في الدورة.

كما أعلن منظمو سينسيناتي في البيان الصادر الأربعاء انسحاب الكندي ميلوس راونيتش (23 عالمياً) بسبب اصابة في كعب قدمه.

وتضاف هذه الانسحابات إلى غيابات كثيرة للعديد من نجوم الكرة الصفراء، حيث أعلنت الشقيقتان المخضرمتان سيرينا وفينوس وليامس ومواطنتيهما صوفيا كينين الانسحاب من الدورة.

وكشفت سيرينا، الفائزة بلقب سينسيناتي مرتين، أنها قررت الانسحاب بسبب إصابة في ساقها تعرضت لها الشهر الماضي في بطولة ويمبلدون، فيما لم تبرر شقيقتها الكبرى فينوس سبب الانسحاب.