البطل الأولمبي زفيريف يُعلِن غيابه عن كأس ديفيس

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





برلين: أعلن الألماني ألكسندر زفيريف المتوّج مؤخراً بذهبية مسابقة كرة المضرب في أولمبياد طوكيو الأربعاء أنه سيغيب عن منافسات كأس ديفيس المقرر اقامتها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ولن يدافع بالتالي عن ألوان منتخب بلاده.

وبعدما أطاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً في الدور نصف النهائي في العرس الأولمبي، طوق زفيريف، ابن الـ 24 عاماً، عنقه بالمعدن الاصفر بفوزه في المباراة النهائية على الروسي كارن خاتشانوف 6 3 و6 1.

ومنح زفيريف المصنف خامسًا عالميًا بلاده ميداليتها الذهبية الأولى في فردي الرجال في تاريخ الألعاب الأولمبية، وبات ثاني ألماني يتوج في الفردي بعد مواطنته شتيفي غراف في أولمبياد سيول 1988.

استراحة

وأصرّ زفيريف برغم نجاحاته الاخيرة انه يحتاج لقسط من الراحة مع نهاية موسم الدورات الدولية للاعبين المحترفين، علماً أن ألمانيا هي من بين 18 منتخباً سيخوضون منافسات كأس ديفيس للفرق التي تبدأ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وتمتد لفترة أسبوع.

قال زفيريف لصحيفة "سبورتس بيلد" الألمانية "أنا أنسان واحتاج للراحة. نلعب من كانون الثاني/يناير حتّى تشرين الاوّل/أكتوبر ولا أريد أن ألعب في تشرين الثاني/نوفمبر".

وأكد الألماني انه يرغب بالمشاركة في كأس ديفيس في المستقبل، في حال تم اعتماد النظام القديم مع خوض المباريات خلال عطلات نهاية الأسبوع أثناء الموسم.

وضمن هذا السياق، أضاف قائلاً "في حال العودة إلى النظام القديم، مع أفضلية الاستضافة و(اقامة) المباريات في عطلة نهاية الأسبوع، فسأشارك".