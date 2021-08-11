شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل استاد الإسكندرية لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الأهلي إلى استاد الإسكندرية منذ قليل استعدادا لمواجهة الإسماعيلي مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويدخل الأهلي مباراة الإسماعيلي وفي رصيده 64 نقطة جمعها على مدار 28 جولة بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».

وتعادل في7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر في 10 مباريات.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.