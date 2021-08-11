شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: مباراة الإسماعيلى لن تكون سهلة على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب مهاجم الأهلي السابق أن مباراة الإسماعيلي لن تكون سهلة على القلعة الحمراء في اللقاء الذى يجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم في ضمن مواجهات الجولة الـ29 للدوري.

تابع متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس لاستوديو مباراة الأهلي و الإسماعيلي ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير : " مستوى الإسماعيلي تغير مع إيهاب جلال ، وأعصابه هادئة عن النادي الأهلي المطالب بالفوز للعودة لصدارة الدوري و الحفاظ على أماله في الفوز بلقب الدوري.

أضاف مهاجم الأهلي السابق: "على مدار 90 دقيقة يجب على الأهلي الحفاظ على مستواه و إحراز أكثر من هدف لضمان الفوز بالمباراة ، وعدم منح الفرصة للاعبي الإسماعيلي للتألق.

يواجه فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره الإسماعيلى على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

ويأمل الأهلى في تكرار ما فعله في مباراة الدور الأول مع الإسماعيلى، حيث حقق الفوز بثنائية نظيفة جاءت عن طريق المغربى بدر بانون من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.