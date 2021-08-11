شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر تدريبي لحكام الغربية استعدادًا للموسم الجديد ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حكام ومحكمات الغربية في لعبة كرة القدم ، تدريباتهم اليومية بطنطا تحت إشراف وليد عبد العزيز رئيس لجنة الحكام ، استعدادًا لإنطلاق بطولة الدوري الموسم الجديد بمختلف أقسامه سواء القسم الثاني ، أو دوري السيدات وكرة الصالات.

أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن هناك عدة تخصصات في حكام الفيديو هي رخصة حكم الساحة أو الصفارة، ورخصة حكم الفار ومساعد الفار الذين يتواجدون في سيارة الفار أو "الكابينة"، والحكام المساعدين "حاملى الراية" وهم لا يحملون الرخصة في مصر حتى الأن.

حكام الغربية

وليد عبد العزيز رئيس لجنة الحكام بالغربية

قال وجيه أحمد لـ"الخليج 365"، إن جميع الحكام المساعدين "حاملى الراية" في مصر لا يملكون رخصة فار ما عدا الحكم الدولى المساعد محمود أبو الرجال الذى حصل عليها من الكاف.

وأضاف أنه لا صحة لما تردد حول عدم امتلاك حكام الفيديو في مباراة الأهلى وسيراميكا رخصة الفار، مشددا على أن نادر قمر الدولة يمتلك رخصة الفار ولعب 17 مباراة هذا الموسم كحكم فار.

وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب استاد السلام.