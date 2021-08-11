شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة جاهز لاستضافة تدريبات الزمالك غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة من مساء غد الخميس على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل بالإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

وخاض الزمالك تدريباته مؤخرا في ملعب نادي الترسانة، قبل الدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية، في حين أن ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة كان يشهد عدة إصلاحات وتغيير أرضية الملعب، وأصبح الملعب جاهزا لعودة الفريق لخوض التدريبات عليه بعد الانتهاء من عمليات إصلاحه.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز غالى وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس.

تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83. من ناحية أخرى يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اجراء بعض التبديلات في تشكيل الفريق امام الإسماعيلي، بعد تألق بعض اللاعبين الذين لا يحصلون علي فرصة مؤخرا، وكذلك لرغبته في تدوير اللاعبين داخل الملعب منعا لتعرضهم للارهاق في ظل ضغط المباريات الأخيرة بالدورى.

ومن المنتظر، أن يعود محمد أبو جبل لحراسة مرمي الزمالك عقب ظهور جنش بمستوي متذبذب في مباراتي غزل المحلة والاتحاد السكندري، ونفس الأمر بالنسبة لمحمود علاء الذي قد يعود للتشكيل الأساسي مرة أخرى علي حساب محمد عبد الغني ، فيما يبحث كارتيرون إمكانية عودة أوباما للتشكيل الأساسي علي حساب شيكابالا .