شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة اليوم.. شاهد الأهلى يُسقط الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى آخر مواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره الإسماعيلى على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

ويأمل الأهلى في تكرار ما فعله في مباراة الدور الأول مع الإسماعيلى، حيث حقق الفوز بثنائية نظيفة جاءت عن طريق المغربى بدر بانون من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على سيراميكا برباعية دون رد فيما تعادل الدراويش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الخامس على التوالى للبقاء على قمة الدوري ،ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ثم على سيراميكا برباعية دون رد.