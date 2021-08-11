شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى يتخلف عن معسكر سيمبا التنزانى بالمغرب تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم سيمبا التنزاني تخلف عن السفر مع فريقه إلى المغرب لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد، بسبب إتمام إجراءات انتقال اللاعب للأهلي بدءا من الموسم المقبل، إلا أن إدارة ناديه ترفض الإعلان عن رحيل اللاعب بناء على الاتفاق الذى تم بين إداراتي الأهلي وسيمبا.

واختار نادي سيمبا التنزاني المغرب للاستعداد للموسم المقبل 2021-2022، حيث سيدخل معسكرا إعداديا يمتد لأسبوعين، يعود بعدها الفريق إلى تنزانيا لمواصلة استعداداته ليكون جاهزا نهاية شهر سبتمبر المقبل لخوض منافسات الدوري التنزاني ودوري أبطال إفريقيا.

وجاء اختيار فريق سيمبا للمغرب على خلفية أنه المكان المناسب لإيجاد الأجواء المناسبة، والحفاظ على معنويات اللاعبين مرتفعة قبل بداية الموسم، حيث تتكون بعثة سيمبا من 24 لاعبا.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في الحصول على خدمات جناح سيمبا، الموزمبيقي لويس ميكيسوني بدءا من الموسم المقبل في صفقة كلفت خزينة النادي 900 ألف دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب لمدة 4 مواسم مقبلة.