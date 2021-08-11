شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية بين الأهلى والإسماعيلى قبل صدام الايجيبشن ليج الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويراهن الاهلى على الفوز على الاسماعيلى الليلة لاستعادة قمة الدورى والتساوى مع الزمالك، لكن أفضلية المواجهات المباشرة والأهداف لصالح المارد الأحمر.

1_ يحتل الأهلى بقيادة مدربه الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى بقيادة مدربه ايهاب جلال المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

2__محمد شريف هو هداف الأهلى فى الدوري برصيد 18 هدفاً، فيما يعد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلى هو هداف الدراويش برصيد 10 أهداف.

3_التونسى على معلول هو أكثر من صنع أهدافا للأهلى هذا الموسم برصيد 10 تمريرات سحرية، فيما يعد التونسى فخر الدين بن يوسف هو أكثر من صنع أهداف للإسماعيلى برصيد 3 تمريرات.

4_حصل الأهلي على ست ركلات جزاء فقط فى 28 مباراة خاضها بالدورى، فيما حصد الاسماعيلى على 7 ركلات جزاء فى 28 مباراة.

5_حصل لاعبو الأهلي على 34 كارت أصفر فى 28 مباراة فيما لم يتعرض أى منهم للطرد، فيما حصد لاعبو الاسماعيلى على 63 كارت أصفر فى 28 مباراة فيما تعرض 5 لاعبين للطرد.

6_في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة بينما كان الاسماعيلى فى المركز الثانى عشر بالمسابقة برصيد 41 نقطة.

7_القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 26.40 مليون يورو مقابل 7.63 مليون يورو لفريق الاسماعيلى.

8_هذا الموسم هو الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك ، بينما تعرض الاسماعيلى للهبوط مرة واحدة.

9_حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أخرها في المواسم الخمس الأخيرة فيما استطاع النادى الإسماعيلى التتويج بلقب الدورى الممتاز 3 مرات فى أعوام (1967 - 1991 - 2002)، بينما حصد دورى منطقة القناة عام 1932.

10_حقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على سيراميكا برباعية دون رد فيما تعادل الدراويش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة.

11_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الاهلى والاسماعيلى بفوز المارد الاحمر بهدفين دون رد سجلهما بدر بانون وصلاح محسن بالجولة 12 للمسابقة .

12_يغيب عن الاهلى الليلة وليد سليمان للإصابة وبدر بانون للإصابة بفيروس كورونا وتشمل الغيابات أيضا ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ومروان محسن وسعد سمير ،فيما يغيب عن الاسماعيلى حسين السيد مارسيلو للإيقاف وأحمد أيمن للإصابة وعبد الرحمن مجدى للإيقاف ومحمد هاشم وأرى بابل لوجهة نظر فنية.